En Dënschdeg den Owend ware mat den Allersmatcher zu Manchester a Lissabon den Optakt vun de 1/4-Finallen an der Champions League.

Am éischten Duell konnt sech Manchester City virun den eegene Spectateure mat 3:0 géint Bayern behaapten. An engem intensiven an héichklassege Match waren d'Citizens virun allem an der zweeter Hallschent déi besser Ekipp. Am zweeten Duell vum Owend huet sech Inter zu Lissabon mat 2:0 géint Benfica duerchgesat. Duerch d'Goler vum Barella a Lukaku geet et fir déi italienesch Ekipp mat engem Virdeel an de Retourmatch zu Mailand.

Manchester City - Bayern 3:0

1:0 Rodrigo (27'), 2:0 Bernardo Silva (70'), 3:0 Haaland (76')

Wéi ee sech d'Openeentreffe vun deenen zwou Ekippen erwaarde konnt sou war et och direkt an den éischte Minutten um Terrain ze gesinn. Vun Ufank u ware béid Ekippen am Match, Bayern huet fréi ugegraff an och Manchester City huet direkt de Wee a Richtung Gol gesicht. Zil am Spillopbau vun de Sky Blues war natierlech rëm virun allem den Erling Haaland, dee sech nees net all ze vill Zäit fir seng éischt Schëss op de Gol gelooss huet. Och d'Bayern hu sech déi eng oder aner Kéier virum géigneresche Strofraum rëmfonnt, ouni dobäi awer richteg geféierlech ze ginn.

Duerch en Dramgol ass et de Citizens dann an der 27. Minutt gelongen a Féierung ze goen. De Rodrigo war aus gutt 20 Meter net gestéiert ginn an hat domat genuch Zäit kritt ze schéissen. Säi Schoss ass genau an de lénke Wénkel gaangen an huet dem Yann Sommer am Gol domat keng Chance gelooss. Nom 1:0 hat Manchester City weider gréisstendeels d'Kontroll iwwert de Ball, ma d'Gäscht aus München waren awer och weiderhin nach voll am Match. De ville Reen huet et den zwou Ekippe bis zur Paus net grad einfach gemaach, trotzdeem huet een am Etihad Stadium zu Manchester eng héichklasseg Partie ze gesi krut. No 45 Minutten ass et also mat enger knapper Féierung fir d'Haushären an d'Vestiairë gaangen.

Mat där Intensitéit mat där de Match an d'Paus gaange war ass et och an den éischte Minutte vun der zweeter Hallschent direkt weidergaangen. Vill Tempo a genuch Golchancen op béide Säite sinn et weiderhi ginn, ëmmer war awer nach een Defenseur decisiv dertëscht. De Bayern ass ëmmer méi d'Zäit dervu gelaf an och en agewiesselte Sadio Mané hat kee richtege Succès. 20 Minutte viru Schluss ass Manchester City nämlech den 2:0 gelongen. No enger staarker Flank vum Erling Haaland war de Bernardo Silva ugelaf komm a konnt de Ball mat vill Vitesse per Kappball an de Gol setzen.

D'Lokalekipp hat domat nach net genuch. Si hu weider Drock gemaach a kruten nëmme sechs Minutte méi spéit op 3:0 erhéicht. Den Haaland war no enger Flank an de Strofraum fräi zum Ofschloss komm a konnt de Ball laanscht de Sommer setzen. D'Haushäre waren elo kloer besser. Vun de Bayern ass sou gutt wéi näischt méi komm a si konnte sech glécklech schätzen net nach op mannst ee weidere Géigegol kasséiert ze hunn. Um Enn ass et beim 3:0 bliwwen a sou steet fir d'Münchener den nächste Mëttwoch am Retourmatch eng immens schwéier Aufgab um Programm.

Benfica - Inter Mailand 0:2

0:1 Barella (51'), 0:2 Lukau (82')

