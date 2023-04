Bayern spillt nëmmen 1:1 géint Hoffenheim. Dortmund krut géint Stuttgart an der 7. Minutt vun der Nospillzäit nach den 3:3-Ausgläich geschoss.

Dortmund spillt deemno 3:3-Gläich géint den VFB a kann net vum Gläichspill vun den Bayern profitéieren. München huet sengersäits 1:1 géint Hoffenheim gespillt. Leipzig klappt Augsburg a Köln an Mainz deelen sech d'Punkten. E Freideg huet am Ofstigskampf Schalke mat 5:2 géint Hertha wichteg 3 Punkte konnte feieren.

An engem gréisstendeels chancenarme Match spille Bayern an Hoffenheim1:1. No engem Eckball ass de Ball iwwert de Coman beim Pavard gelant, deen de Ball aus 5 Meter an de Filet geschoss huet a Bayern an der 17. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht huet. An der zweeter Hallschent huet Hoffenheim an der 71. Minutt quasi aus dem Näischt den Ausgläich geschoss (Kramaric 71'). An der Schlussphase ass de Match dunn méi animéiert ginn, wou d'Bayern et nach emol versicht hunn, ouni awer Erfolleg ze hunn. Fir Hoffenheim ass et e ganz wichtege Punkt am Ofstigskampf.

Stuttgart a Dortmund spillen no verréckten 90 Minutten 3:3-Gläich. Domat kann de BVB net vum Patzer vun de Bayern profitéieren a bleift an der Tabell mat 57 Punkte weider 2 Punkten hannert de Bayern.

Souwuel de VFB wéi och den déi Schwaarz-Giel hu vun Ufank un den Wee no vir gesicht an haten eng sëlleg gutt Chancen. An der 26. Minutt sollt den Haller no Viraarbecht vum Malen den BVB mat 1:0 a Féierung käppen. Stuttgart hat quasi am Géigenzuch eng weider gutt Chance, de Guirassy huet am Kobel awer säi Meeschter fonnt. Virun der Paus ass et dunn knëppeldéck vir de VFB komm. Net nëmmen dass den Malen an der 33. Minutt den 2:0 fir Dortmund geschoss huet, mee och dass de Mavropanos an der 39. Minutt no engem Foul ma Giel-Rout vum Terrain geflunn ass. No der Paus ass et weider hinn an hier gaangen an de VFB huet duerch de Coulibaly (78') an de Vagnoman (84') de Match konnten ausgläichen. An der 92. Minutt huet de Reyna Dortmund allerdéngs nees a Féierung geschoss - éier de Silas an der 7. Minutt vun der Nospillzäit Stuttgart zum 3:3 geschoss huet.

Leipzig gewënnt trotz engem fréie Réckstand (Maier, 5') um Enn duerch Goler vu Kampl (10') a Werner (32', 35') dach nach mat 3:2 géint Augsburg a steet domat mindestens bis e Sonndeg op der drëtter Plaz an der Tabell.

Köln a Mainz spillen 1:1. Bei Köln huet de Mathias Olesen de ganzen Match op der Bänk Plaz huelen missen iwwerdeems de Leandro Barreiro bei Mainz vun Ufank um Terrain stoung.

Um 18h30 spillt dann nach Frankfurt géint Gladbach.

