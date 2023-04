An der Finall vun der Coupe am Handball haten d'Red-Boys Déifferdeng viru 14 Deeg no Verlängerung am 7-Meterschéisse gewonnen.

E Samschdeg den Owend stoung am Playoff vum Championnat genee deselwechte Match um Programm. De Régis Thill war am Virfeld bei déi Déifferdenger op den Training kucke wéi e sech op esou e wichtege Match virbereet.