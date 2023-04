Vun den Emotiounen hir, ass de Lëtzebuerger Motorradsspezialist no der 4. Plaz a senger Kategorie awer an zwee gedeelt.

Et ass déi prestigiéiste Laangstrecke-Motorradcourse op der Welt. De Lëtzebuerger Chris Leesch koum bei de 24 Stonnen vu Le Mans fir de Saison-Optakt vun der Weltmeeschterschaft um Enn mat senger Equipe Rac41 Chromburner op déi 4. Plaz an senger Kategorie, dem Superstock. Dobäi war nach méi dran.

24 Stonne vu Le Mans am Superstock: De Chris Leesch ka mat 4. Plaz iwwerzeegen

Et ass gewosst, eng Course iwwer 24 Stonnen ass extrem fir Mënsch a Maschinn, an et geschéien och ëmmer nees onerwaarte Saachen, wéi de Chris Leesch erkläert.

Vun den Emotiounen hir ass de Lëtzebuerger Motorradsspezialist no der 4. Plaz a senger Kategorie awer an zwee gedeelt. Freed ukomm ze sinn, awer och traureg de Podium just verpasst ze hunn.

Géint Mëtteg, also ronn 3 Stonne virun der Arrivé, hat dunn een vun den Equipieren vum Chris Leesch awer keng Chance an ass op enger Uelegspuer vun engem Konkurrent gefall.

Fir de Chris Leesch geet et elo an zwou Wochen mat enger Course vum franséische Sprint-Championnat weider. An zwee Méint stinn dann d'24 Stonnen vun Spa-Francorchamps um Programm.