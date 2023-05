Am Virfeld vun de Spiller vun de klenge Länner huet Nationalekipp e Virbereedungsmatch géint Portugal gespillt. Dëse gouf 64:71 verluer.

D’Lëtzebuergerinne si schlecht an de Match erakomm a louche séier mat 0-7 hannen. Géint eng gutt organiséierter Defense konnte Sie kéng Léisunge fannen an haten nom 1. Véierel en 10 Punkte Retard. D’Portugiesinen hunn sech besser um Terrain beweegt a konnte vum schlechte Spillopbau an de Lëtzebuerger Réie profitéiere fir sech weider Chancen eraus ze spillen. Sou si Portugiesinen mat enger 40:18 Féierung an d’Paus gaangen.

D’Rout-Léiwinnen hunn awer eng Reaktioun gewisen an sinn gutt aus der Kabinne komm a hunn direkt nom Upaff e bessert Gesicht gewisen. Méi Beweegung a méi Aggressivitéit hunn de’Lëtzebuergerinnen erméiglecht de Retard op ze huele fir esou de leschte Quarter mat just engem 1 Punkt Retard unzefänken.

Um Enn sollt et awer net méi duergoe well Sie am leschte Véierel un d’Leeschtung aus deem drëtten net méi uknäppe konnten. D’Lëtzebuergerinnen hunn sech mat 64-71 misse geschloe ginn.

Zwou Bronze Medaile goufen et bei deenen 2 leschten Editioune vun de Spiller vun de klenge Länner. D’Spillerinnen hoffen et op mannst esou gutt ze maache wéi bei der leschter Editioun.

E Méindeg starten d'Lëtzebuergerinne géint Zypern. Eng Victoire géif si op de richtege Wee bréngen, ier si den Dag drop géint de Favoritt aus aus dem Grupp, Montenegro mussen untrieden.