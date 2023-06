Beim Triathlon zu Hamburg koum et zu engem uergen Accident. E Motocyclist ass frontal mat engem Sportler kollidéiert.

De Chauffeur vum Moto ass nach op der Plaz gestuerwen, d'Course selwer gouf net ofgebrach.

De Fuerer vum Begleet-Moto ass no bal 2 an enger hallwer Stonn aus bis ewell onbekannte Grënn mat engem Participant op der Vëlospist frontal zesummegestouss.

De Sportler gouf uerg blesséiert, ma schwieft awer net a Liewensgefor, esou de Stand am Moment. De Kameramann um Moto gouf liicht blessliert a koum, genee wéi de Sportler vun der EM, an d'Spidol.