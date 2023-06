Den Argentinier wäert an der neier Saison fir Inter Miami an der MLS (Major League Soccer) an den USA spillen, dat mellen international Medien.

Domat hätt sech de Messi géint en Engagement a Saudiarabien an och géint ee Retour bei Barcelona decidéiert. Inter Miami gehéiert engem Grupp vun Investisseure ronderëm den David Beckham, deen och Präsident vum Club ass.