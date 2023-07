E Samschdeg de Mëtteg sinn um Iechternacher Séi fir déi 37. Kéier déi national Championen am Triathlon iwwert déi Olympesch Distanz gesicht ginn.

92 Triathlete sinn um Samschdeg de Mëtteg am Oste vum Land un den Depart gaangen. Mam Jeanne Lehair, Eva Daniëls, Gregor Payet, Bob Haller a Lucas Cambresy waren awer e puer vun de beschte Lëtzebuerger wéinst de European Games net mat dobäi.

Mat enger Zäit vun 2 Stonnen an 10 Minutten war d'Victoire bei den Hären um Enn fir de Gilles Miny. Nodeems hien nom Schwammen nach op der 5. Plaz louch, war hien um Vëlo de Séiersten a konnt vill Zäit guttmaachen.

Op déi zweet Plaz ass den Tom Carré komm, deen am Schwammen a Lafen zwar manner Zäit gebraucht huet, ma um Vëlo awer iwwer 3 Minutte méi lues war wéi de Miny. Um Enn hat de jonken Triathlet ee Retard vun 48 Sekonnen.

Komplettéiert gëtt de lëtzebuergesche Podium vum Yannick Lieners, deen am Schwammen dee Séierste war an ee Retard vun 1 Minutt an 30 Sekonnen op de Gilles Miny hat.

Bei den Dammen konnt d'Haitske Overbeek sech no 2 Stonnen an 29 Minutte behaapten. D'Hollännerin ass mat enger Avance vun 9:32 respektiv vun 13:31 Minutten op déi zwou Lëtzebuergerinne Sally Dickes a Samantha Ecker ukomm.

LINK: Hei fannt Dir d'Resultater vun all de Kategorien