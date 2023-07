No der gewonnener Sëlwer-Medail op der U18-Dammen-Europameeschterschaft ass d'Nationalekipp e Méindeg Owend géint 18 Auer um Findel gelant.

Och wann een sech an der Finall vun der Divisioun B mat 66:93 géint Kroatien huet misse geschloe ginn, kann d'U18-Dammen-Nationalekipp op ee remarkabele Parcours zeréck kucken.Et ass déi éischt Medail fir Lëtzebuerg bei esou engem Event, d'Ehi Etute vum T71 Diddeleng gouf zur Spillerin vum Tournoi gewielt a mam Isa Hamalainen vun der Residence Walfer gouf nach eng weider Spillerin an d'All-Star-Five gewielt.

Donieft kann ee sech och iwwert den Opstig an d'Divisioun A freeën.