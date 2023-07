E Freideg sti beim Grand Slam zu Wimbledon d'Halleffinalle bei den Hären um Programm.

An der éischter Partie treffen hei de Jannik Sinner an den Novak Djokovic openeen. Allebéid hate sech an hirer jeeweileger Véierelsfinall en Dënschdeg a 4 Sätz duerchgesat. Den Novak Djokovic géint den Andrei Rubljow an de Janik Sinner géint de Roman Safiullin.

E Mëttwoch goufen dann déi zwou aner Véierelsfinalle gespillt. Hei konnt de Carlos Alcaraz sech glat an 3 Sätz géint den Holger Rune duerchsetzen. Den Danil Medvedev misst géint de Christopher Eubanks allerdéngs iwwert déi voll Distanz vu 5 Sätz goen. Déi zweet Halleffinall heescht deemno Alcaraez géint Medvedev.