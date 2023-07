Wärend 20 Joer huet de Schëfflenger Liichtathletikveräin sech eng zolidd international Renommée opgebaut.

Si hu sech eng Virbildfunktioun, wat d'Organisatioun vun internationale Meetingen zu Lëtzebuerg betrëfft, opgebaut.

Wann ee mengt, den Héichpunkt wier erreecht, da klëmmt d'Ekipp ronderëm de Pierre Hensgen erëm eng Kéier e Krack méi héich. Déi 10 Meetingsrekorder illustréieren dat am beschten. Virop mam 100 Meter, wou den Jamaikaner Thompson, mat engem Chrono vun 9 Sekonnen an 99 Honnertstel, iwwert d'100-Meter ënnert der magescher Grenz vun 10 Sekonne leeft. D'800-Meter-Course vun den Dammen hätt kënne mat enger Finall vun der Europameeschterschaft konkurréieren. Net manner wéi 5 Athletinnen hunn eng Beschtzäit ënnert den 2 Minutten.

D'Charline Mathias ass um Wee zur Beschtform no enger laanger Verletzungspaus a gouf Zweet an der C-Final. Et kéint een esou viru fuere mat der Opzielung vun aussergewéinleche Performancen a Meetingsrekorder, wéi am Hürdelaf oder mat der Neiséilännerin mat 4 Meter 85 cm, déi zweetbescht Joresperformance weltwäit. Aus Lëtzebuerger Siicht war mam Bob Bertemes nëmmen een Athlet am Asaz, deen internationale Spëtzenniveau huet. Déi aner sinn um Wee op d'Universiade a China, de Charel Grethen nach am Stage fir d'Preparatioun vun der Weltmeeschterschaft an 3 Wochen. De Bob huet no senger Verletzung, mat engem Stouss vun 21 Meter a 3 Zentimeter, Vertraue fir d'Weltmeeschterschaft an dräi Woche getankt.

De Bielesser gewënnt de Concours, virum Hassan an dem Ukrainer Kokoshko, dem Bronze Medaile Gewënner vun der

Indoorseuropameescherschaft.