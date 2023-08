D'FIFA-Disziplinarkommissioun huet eng Enquête géint de Luis Rubiales, de President vum spuenesche Futtballverband, an d'Weeër geleet.

Dat huet de Futtball-Weltverband véier Deeg no der WM-Finall zu Sydney matgedeelt. Et géing een all Verhalen, dat géint d'Integritéit vu Persoune verstéisst, op d'Schäerfst verurteelen.

De Rubiales hat d'spuenesch Nationalspillerin Jennifer Hermoso e Sonndeg bei der Präisiwwerreechung nom 1:0 géint England op de Mond gekusst. D'Aktioun hat international fir Opreegung gesuergt a war vill kritiséiert ginn. D'Disziplinar-Kommissioun préift elo e Verstouss géint den Artikel 13 vun der FIFA, an deem et ëm Beleidegung a Verstouss géint d'Grondsätz vum Fairplay geet.

De spuenesche Verband (RFEF) huet fir e Freideg eng aussergewéinlech Generalversammlung aberuff. De spuenesche Ministerpresident Pedro Sanchez huet vun engem "inakzeptabele Gest" geschwat, d'Entschëllegung vum Rubiales géing "net duergoen". De Rubiales hat an engem Video-Message gesot, de Kuss wier "ouni krank Intentioun an engem Moment vu maximalem Enthusiasmus passéiert".

Kuerz virun der FIFA-Matdeelung hat d'Hermoso an enger Stellungnam mat der Spillerinnegewerkschaft Futpro Konsequenze géint de Rubiales gefuerdert.