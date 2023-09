Op der Basket-Europameeschterschaft am 3x3 zu Jerusalem an Israel hunn d'Lëtzebuerger Dammen an hirem zweete Gruppematch 8 op 18 géint Holland verluer.

An der éischter Partie hate Cathy Schmit a Co. 10 op 21 géint Spuenien, den Europe-Cup-Gewënner vun 2021 verluer.