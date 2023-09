D'Damme vum HB Diddeleng sinn dëse Weekend am 2. Tour vum EHF Cup gefuerdert. Géigner ass den Drëtten aus dem kroatesche Championnat ZRK Bjelovar.

E Freideg den Owend war den Allersmatch tëscht dem Lëtzebuerger Coupegewënner an ZRK Bjelovar. An do war nawell zimmlech séier kloer, a wéi eng Richtung et géif goen. D'Gäscht aus Kroatien waren no puer Minutte scho mat 3:0 vir, éier an der 4. Minutt Diddeleng iwwerhaapt den 1. Gol markéiere konnt. An engem änleche Rhythmus ass et dann och weider gaangen, sou dass et an der Hallschent schonn 20:8 zu Gonschte vu Bjelovar stoung.

An der zweeter Hallschent hunn d'Damme vun Bjelovar e bëssen manner Gas ginn, ma och déi 30 Minutten dominéiert. ET sinn nach emol 14 Goler zu Gonschte vu Bjelovar gefall, géintiwwer 9 fir Diddeleng.

Deemno stoung et um Enn 34:17 tëscht dem ZRK Bjelovar an dem HB Diddeleng.

De Retourmatch ass e Samschdeg um 18 Auer. Béid Matcher ginn am Centre Sportif René Hartmann gespillt.