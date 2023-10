An der 3. däitscher Liga gouf et e Freideg eng Néierlag géint déi 2. Ekipp vu Borussia Dortmund.

Mat 1:3 huet Waldhof Mannheim e Freideg den Owend an der 3. Liga an Däitschland géint Borussia Dortmund II verluer. De BVB war vun der 84. Minutt an Ënnerzuel.

Bei Mannheim stoung de Lëtzebuerger Laurent Jans an der Startformatioun. Mannheim waart elo zanter 4 Matcher op eng Victoire. No 12 Spilldeeg huet een nëmmen 12 Punkten um Konto an d'Ofstigsplaze kommen ëmmer méi no.

Besser gelaf ass et am belsche Championnat fir Union Saint-Gilloise mam Anthony Moris. Bei der 4:1-Victoire géint KAS Eupen huet d'Lëtzebuerger Nummer 1 nëmmen eng Kéier missen hannert sech gräifen. An der Tabell steet ee mat 25 Punkten un der Tabellespëtzt.

An der 2. Bundesliga an Däitschland huet Elversberg mam Lëtzebuerger Co-Trainer Raphael Duarte mat 3:0 géint Braunschweig d'Iwwerhand behalen.