Kroatien huet sech mat engem 1:0 géint Armenien am Grupp D de leschten direkten Ticket fir d'Futtball-EM 2024 an Däitschland geséchert.

Am Grupp B konnt Holland sech kloer mat 6:0 géint Gibraltar duerchsetzen. Am Match Frankräich géint Griichenland gouf mat engem 2:2 gläichgespillt, ma Frankräich war, grad ewéi Holland, scho fir d'EM an Däitschland qualifizéiert.

Am wichtege Match am Grupp D ass et Kroatien mat engem 1:0 géint Armenien gelongen, sech direkt fir d'EM an Däitschland d'nächst Joer ze qualifizéieren. Mam 1:1 vu Wales géint d'Tierkei, muss Wales d'nächst Joer doheem bleiwen.

Am Grupp I huet Belarus de Kosovo mat 1:0 geklappt. Trotz 1:0 vu Rumänien géint d'Schwäiz ännert sech fir béid Ekippen näischt, well si sech scho fir d'Europameeschterschaft qualifizéiert hunn. Israel huet iwwerdeem Andorra mat 2:0 geklappt.