Deemno en Debakel fir den däitsche Meeschter. Union Berlin gewënnt géint Gladbach a Bremen klappt Augsburg.

An der 1. däitscher Bundesliga war et um Samschdeg d'Suite vum 14. Spilldag. Ënnert aneren huet och nach Freiburg zu Wolfsburg gewonnen an Heidenheim setzt sech am Duell vun den Opsteiger géint Darmstadt duerch.

Eintracht Frankfurt gewënnt e furiose Match géint Bayern München mat 5:1. Fir München ass et am Championnat déi 1. Néierlag an dëser Saison.

Vun Ufank un hunn d'Hessen op de Gaspedall gedréckt an dësen och net méi lass gelooss. Nom 1:0 duerch de Marmoush an der 12. Minutt hunn den Ebimbe (31'), an de Larsson (36') nach an der 1. Hallschent fir eng quasi Virentscheedung gesuergt. Bayern hat wuel déi eng oder aner Chance, bis op de Kimmich säin Uschlossgol kuerz virun der Paus sollt awer net méi dobäi eraus kommen. Bayern ass wuel mat vill Roserei aus der Kabinn komm, sollt an der 50. Minutt duerch den Ebimbe säin zweete Gol awer äiskal erweecht ginn. An der Suite vum Match huet een de Kapp net an de Sand gestach, mee et sollt alles an allem géint immens effektiv an aggressiv spillend Frankfurter kee Kraut gewuess sinn. An der 60. Minutt huet de Knauff den Deckel drop gemaach. Bayern verléiert deemno mat 1:5 zu Frankfurt.

Bei der Bundesliga-Premiere vum neien Trainer Nenad Bjelica huet Union Berlin eng iwwerzeegend Leeschtung gewisen a ka sech um Enn dann och verdéngt mat 3:1 géint Gladbach duerchsetzen. An der 1. Hallschent hat eleng de Behrens 2 gutt Chancen, war virum Gol awer net prezis genuch. An der 23. Minutt ass Union dunn duerch een Eelefmeter verdéngt a Féierung gaangen. Gladbach war bis dato nach guer net am Match. Och nom Säitewiessel sollt Union déi besser Ekipp bleiwen. An der 50. Minutt huet den Hollerbach aus ronn 17 Meter de Socre op 2:0 erhéicht éier de Kaufmann an der 70. Minutt den 3:0 markéiere konnt. Den Uschloss vum Plea kuerz dorop sollt näischt méi um Ausgang vum Match änneren, sou dass Union sech ganz wichteg dräi Punkte séchere kann. Bei Gladbach souz de Leandro Borges 90 Minutten op der Bänk.

Eng wichteg Victoire feiert och Werder Bremen. D'Werderaner kenne sech mat 2:0 géint Augsburg duerchsetzen. An enger ausgeglachener 1. Hallschent huet de Stark seng Ekipp no engem Eckball per Kapp a Féierung geschoss. No der Paus war vun de Gäscht net vill ze gesinn, an dëst konnt Bremen dann och äiskal ausnotzen. No enger Flank vum Weiser stoung de Marvin Duksch goldrichteg a erhéicht op 2:0. Bremen gewënnt deemno géint den FCA.

Eng monter Partie hunn d'Spectateuren zu Heidenheim gesinn. Nodeems d'Lokalekipp an der Paus a Féierung louch, konnt Darmstadt de Match bannent 8 Minutten dréinen. Dëst sollt awer net vu laanger Dauer sinn, well zwee Goler vum Mainka hunn dofir gesuergt dass Heidenheim no 71. Minutte mat 3:2 a Féierung louch. Dat sollt dann och d'Schlussresultat sinn.

Freiburg ka sech no engem Gol vum Gregoritsch an der 74. Minutt mat 1:0 zu Wolfsburg duerchsetzen.

An der Owespartie um 18h30 steet nach de Spëtzematch tëscht Dortmund a Leipzig um Programm.

