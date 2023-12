Bei Manchester United leeft et weiderhin net. Et verléiert een mat 0:3 géint Bournemouth. A Spuenien spillt Real Madrid 1:1 géint Betis Sevilla.

An der däitscher Bundesliga huet Eintracht Frankfurt Bayern München iwwerrannt. An och e puer Lëtzebuerger Futtballer waren am Ausland aktiv. Den Iwwerbléck fannt dir hei.

Premier League

Crystal Palace - FC Liverpool 1:2

1:0 Mateta (57'), 1:1 Salah (76'), 1:2 Elliott (90+1')

Liverpool hat wuel déi éischte Chance am Match, dono ass un de Reds an der Offensiv awer net méi vill komm. Crystal Palace stoung defensiv immens kompakt, huet aggressiv verdeedegt. An der 27. Minutt hätt een dann och nach bal a Féierung kéinte goen, de Potto sollt awer am Wee stoen. An der Paus stoung et deemno 0:0. An der 57. Minutt ass d'Lokalekipp du per Eelefmeter a Féierung gaangen. Liverpool war bis dohi weider net wierklech am Match. Dat sollt sech ab der 75. Minutt awer änneren. No der Giel-Rouder Kaart fir den Ayew war d'Ekipp vum Jürgen Klopp op e mol nees am Match. Kuerz dorop sollt de Salah säin 200 Gol fir Liverpool markéieren. D'Entscheedung ass an der Nospillzäit gefall, de agewiesselten Elliott huet de Gol zum 2:1 fir d'Gäscht markéiert.

Manchester United - AFC Bournemouth 0:3

0:1 Solanke (5'), 0:2 Billing (69'), 0:3 Senesi (74')

Manchester United spillt weiderhin eng Achterban-Saison a kasséiert am Old Trafford déi 7. Néierlag am 16. Match. Ënnert der Woch huet een nach mat 2:1 géint Chelsea konnte wannen. No engem Feeler an der Defense konnt de Solanke d'Gäscht schonn an der 5. Minutt a Féierung schéissen. De Maguire hätt kuerz dono den Ausgläich um Fouss, de Neto am Gol vu Bournemouth sollt de Ball awer paréieren. Bis zu Paus sollt vu Manu näischt méi geféierleches kommen. Nom Säitewiessel war wuel eng Reaktioun ze gesinn, éier de Billing an de Senesi bannent 5 Minutte fir d'Entscheedung gesuergt hunn. Bournemouth klappt Manchester United mat 3:0.

Aston Villa - FC Arsenal (18h30)

Serie A

Hellas Verona - Lazio Roum 1:1

0:1 Zaccagni (23'), 1:1 Henry (70')

Atalanta Bergamo - AC Mailand (18h00)

Inter Mailand - Udinese Calcio (20h45)

Ligue 1

Stade Rennes - AS Monaco (17h00)

PSG - FC Nantes (21h00)

La Liga

Betis Sevilla - Real Madrid 1:1

0:1 Bellingham (53'), 1:1 Ruibal (66')

Real Madrid léisst 2 Punkten zu Sevilla leien a spillt just 1:1 géint Betis. Béid Ekippen hunn sech an der 1. Hallschent net vill entgéint gesat, sou dass et mat 0:0 an d'Kabinne gaangen ass. Nom Säitewiessel huet de Bellingham déi Kinneklech an der 53. Minutt a Féierung geschoss. Eng 10 Minutte méi spéit gouf een dunn awer kal erweecht. Den Aitor Rubial huet de Ball aus ronn 20 Meter mat vollem Risiko an de Gol gehummert, 1:1 no 66. Minutten. An der Nospillzäit hat den Ex-Real Spiller Isco säi Kappball just un de Potto gaangen. Deemno e glécklechen 1:1 fir Real.

FC Villareal - Real Sociedad (18h30)

