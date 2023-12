De franséische Golkipp a Rekordnationalspiller war wärend 8 Joer Kapitän vum Club aus dem Norde vu London.

Am Ganze stoung hien 8 Joer bei Tottenham ënner Vertrag. Wéinst enger Verletzung ass hien zanter dem Abrëll allerdéngs net méi an den Asaz komm. Am Summer hat de Lloris dann de Wonsch geäussert, eppes Neies maachen ze wëllen.

Hie soll beim nächste Match vun Tottenham géint Bournemouth fir seng Verdéngschter ëm de Club geéiert ginn.