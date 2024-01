Op déi zweete Plaz koum de Schwäizer Marco Odermatt, drëtte gouf den Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

Op der 2.950 Meter laanger an technesch usprochsvoller Super-G-Streck ass de Fransous mat der Startnummer 3 déi séierst Descente gefuer, dat an enger Zäit vun 1min47,75. Den Odermatt koum 0,58 Sekonnen hannendrun op Plaz 2. De Kilde hat 1 Sekonn Réckstand.

Eng schwéier Chute gouf et vum Fransous Alexis Pinturault. No engem Sprong ass en ze vill a Réckelag geroden an huet d'Kontroll verluer. En huet musse mam Rettungshelikopter an d'Spidol geflu ginn.