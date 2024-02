Déi Lëtzebuerger Anti-Doping-Agence huet en Donneschdeg de Bilan vun den Dopping-Kontrolle vum Joer 2023 matgedeelt.

Am Ganze goufen 232 Kontrollen duerchgefouert. Alleguerte waren se negativ. Et goufen awer 10 sougenannten "No Show". Dat heescht d‘Athlete waren net op där Plaz, wou si sollte sinn, fir eng Kontroll kennen ze maachen. Et goufen och 12 "Filing Failure". Dat heescht, datt d‘Athleten hir Lokalisatioun am ADAMS System (Anti-Doping Administration and Management System) net uginn haten.

Réischt wann een Athlet bannent 12 Méint, dräi "No Show" oder "Filing Failure" huet, gëtt hie sanktionéiert.