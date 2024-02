Dem Lëtzebuerger seng Ekipp konnt sech an der Véierelsfinall mat 3:0 doheem géint Den Haag duerchsetzen.

Den Ogawa hat d'Haushären no enger Virlag vum Chery schonn an der zweeter Minutt a Féierung bruecht. An der 61. Minutt huet de Proper dunn den 2:0 markéiert an an der 67. Minutt war et den Chery, deen no senger Virlag och nach selwer getraff, a fir d'Schlussresultat gesuergt huet.

De Lëtzebuerger Nationalspiller Yvandro Borges Sanches gouf an der 71. Minutt fir de Sontje Hansen agewiesselt

Keng Victoire fir den Tim Hall mat Ujpest

An der éischter bulgarescher Liga verléiert Ujpest doheem mat 1:2 géint Debrecen

Ujpest huet no enger Rouder Kaart an der 59. Minutt an Ënnerzuel musse spillen. Ma d'Goler falen trotzdeem eréischt spéit am Match. An der 78. Minutt bréngt den Domingues d'Gäscht a Féierung. Dëse suergt och an der drëtter Minutt vun der Nospillzäit fir den 0:2. Den Haushäre geléngt an der aachter Minutt vun der Nospillzäit duerch en Eelefmeter nach den Uschloss.

De véierfache Lëtzebuerger Nationalspiller Tim Hall souz bei Ujpest op der Bänk, ass awer net zum Asaz komm.