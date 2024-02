Um Sonndeg stoung an der LBBL bei den Hären de 20. Spilldag um Programm, insgesamt goufe 4 Matcher gespillt.

Hären



De Basket Esch ass ouni de Clancy Rugg an den Jordan Hicks an de Match géint d'Résidence Walfer gaangen, dofir awer mam Nelson Larkins. D'Gäscht vu Walfer hunn de Géigner an der éischter Hallschent iwwerrannt: No 4 Minutte louch d'Résidence 17:0 vir, an der Paus stoung et 65:27. Um Enn wënnt Walfer kloer mat 103:73, woubäi de Leon Ayers 33 Punkten zur Victoire vu senger Ekipp bäigesteiert huet.

Fir den T71 Diddeleng ass et déi véiert Defaite noeneen. An eegener Hal verléiert d'Ekipp vum Trainer Yves Defraigne géint d'Etzella Ettelbréck, déi ouni den Nationalspiller Philippe Gutenkauf ugetruede sinn. D'Gäscht hate sech am drëtte Véierel schonn e Virsprong vun 10 Punkten erausgespillt, Diddeleng huet sech awer zeréck an de Match gekämpft an 8 Minutte viru Schluss stoung et gläich. Um Enn huet den Diddelenger Profi Joshua McFolley de Match mat enger Serie vun Dräier - insgesamt koum hien am Match op 10 Dräier - nach emol spannend gemaach, den Tabellenzweeten Ettelbréck ka sech allerdéngs mat 94:86 behaapten. Beschte Scorer bei de Gäscht war den Jimmie Taylor mat 31 Punkten.

Mamer setzt sech mat 93:85 géint den AB Conter duerch. Domat huet den Opsteiger weiderhi Chancen, an de Playoff ze kommen. D'Entscheedung fält un de leschten zwee Spilldeeg no der Lännermatchpaus. D'Lokalekipp huet missen op den Antunio Bivins verzichten, dofir konnt de Billy McDaniel mat staarken 31 Punkte beweisen, dass hien ëmmer nach Matcher entscheede kann. De Lavone Holland koum mat 24 Punkten, 13 Rebounds an 10 Assists op en "triple double".

De Leader Amicale Steesel wënnt e spannende Match auswäerts mat 95:89 géint d'Musel Pikes. D'Gäscht hunn dës Partie eréischt an de leschte Sekonnen op der Fautelinn entscheet. Déi meescht Punkte bei Steesel goungen op de Kont vum Jarvis Williams mat 24.