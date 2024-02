Zu Nyon an der Schwäiz sinn e Freideg d'Aachtelsfinalle vun der Europa League ausgeloust ginn.

Freiburg, déi sech in extremis um Donneschdeg nach konnten an dës Ronn retten, kréien et mat den Englänner vu West Ham United ze dinn, wärend Marseille an d'Nopeschland Spuenien bei Villarreal muss reesen.

D'Partië ginn de 7. a 14. Mäerz gespillt. D'Finall ass den 22. Mee zu Dublin.

Den Iwwerbléck vun all de Partien