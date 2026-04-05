Luxembourg OpenEng ganz Junior-Dammen-Ekipp fir d'Europameeschterschaft qualifizéiert

Lisa Weisgerber
Bei den Hären ass dogéint manner gutt gelaf.
Update: 05.04.2026 20:41
Eng sëlleg Junior-Athletinnen hu sech fir d'Europameeschterschaft qualifizéiert
Et ass e frou dass e mat enger ganzer Ekipp a Kroatien ka fueren. Bei den Hären ass de Luxembourg Open manner gutt gelaf.

Fir d’Dammen Nationalequipe konnt den Tournoi eigentlech net besser lafen. Fir d’ Juniore stoungen nach vill um Spill, vun de véier Turnerinne war bis elo nëmmen d’ Valentina Marochi scho fir d’ Europameeschterschafte qualifizéiert. Elo no dem Luxembourg Open huet Lëtzebuerg eng ganz Ekipp, déi a Kroatien goe wäert.

Fir d’Janice Petry war geplangt, dass d’ Turnerin nëmmen de Barre géif turnen. Kuerzfristeg gouf awer decidéiert, et nach um Sprong untrieden ze loossen.

D’Valentina Marocchi weess scho méi laang, dass et op d’ EM geet. Bis elo ass déi jonk Turnerin dacks eleng op méi grouss Kompetitioune gaangen, dofir ass déi jonk Athletin deementspriechend frou net eleng a Kroatien ze goen.

D’Senior Damme goufe vum Celeste Mordenti representéiert. D’ Athleetin aus dem Elittekader huet sech viru puer Méint um Fouss verletzt a konnt doduerch an nëmmen um Barren turnen. Hei huet dunn awer alles geklappt. An et war wichteg, fir Experienz fir d’ Europameeschterschaften ze sammelen.

D’Celeste Mordenti konnt sech mat deem Resultat dann och fir d’ Finall qualifizéieren, wou hatt sech eng zweet Plaz geséchert huet. Et war eng positiv Kompetitioun fir d’ Dammen. All Medail huet awer zwou Säiten an esou gutt et bei den Damme gelaf war, war et keng gutt Kompetitioun fir d’ Hären. Et huet domadder ugefaangen, dass den Hugo Gaspar, den eenzege Junior aus der Nationalekipp, sech wärend dem Training verletzt huet.

Wéi schonn ugedeit, war dës eng Preparatiounskompetitioun fir d’ Hären. Och wann et vill Chutten a Feeler gouf, konnte si eppes Positives mathuelen.

Eenzeg Hoffnung bei den Häre war dem Joy Palermo seng gutt Leeschtung um Sprong, mat där et hie bis op déi fënnef Plaz an der Finall gepackt huet. Fir d’ Hären heescht et elo aus de viller Léieren an intensiv un de verschiddenen Elementer schaffen, fir fir d’ Europameeschterschaften am August prett ze sinn.

© Lisa Weisgerber

Am meeschte gelies
No 35 Joer Beruffspompjee an d’Pensioun
"E jonkt Meedchen huet meng Hand gehalen an net méi lassgelooss"
Video
Fotoen
8
Wollt eng Verkéierskontroll evitéieren
22 Joer jonke Mann gëtt no Poursuite zu Saarbrécken vun der Police erschoss
Fotoen
Sonndesinterview mat zwou Kriminologinnen
"Kee wëll an de Prisong kommen, dat ass net e Wee, deen ee wielt"
Video
47
Schonn e Freideg geschitt
Lëtzebuerger fält u Klotermauer zu Audun-le-Tiche a stéisst sech de Kapp
Helikopter bei Sich am Asaz
Police stoppt no Abréch zu Ollem a Capellen eng Rei presuméiert Täter
Weider News
Handball Youth-Cup
16 Ekippen aus 11 Länner stounge beim Youth-Cup zu Diddeleng um Terrain
Video
0
Demi Vollering setzt sech vun hirer Konkurrenz of
Dammen: Tour des Flandres
Demi Vollering wënnt en solitaire, Nina Berton op der Plaz 34
1
PSV Eindhoven's Dutch midfielder #20 Guus Til (L) celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the Dutch Eredivisie football match between PSV Eindhoven and FC Utrecht at Philips Stadion in Eindhoven on April 4, 2026.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Eindhoven ass Meeschter, Frankfurt a Köln spille Gläich
0
UAE Team Emirates' Slovenian rider Tadej Pogacar cycles in the men's race of the 'Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres/ Tour of Flanders' UCI WorldTour one day cycling race, 278 km from Antwerp to Oudenaarde, in Haaltert on April 5, 2026.
Tour des Flandres
Tadej Pogacar op en Neits de Stäerksten
4
Liichtathletik
Ruben Querinjean mat neiem nationale Rekord iwwer 5 Kilometer Stroosselaf
2
Basketball-Championnat
Ettelbréck klappt d'Fiels a geet als Éischten an d'Playoffs
Video
0
