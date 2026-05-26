RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Optakt an d'Saison fir d'Patrizia van der WekenE Bléck hannert d'Kulisse vum Meeting zu Savona an Italien

RTL Lëtzebuerg
Déi lëtzebuergesch Sportlerin vum Joer ass op deem klenge Meeting op méi wéi een Top-Athlet getraff. RTL war bei de Preparatioune fir d'Outdoor-Saison dobäi.
Update: 26.05.2026 14:57
© Val Wagner (Archiv)

Zu Savona an Italien ass fir d'Patrizia van der Weken d'lescht Woch d'Outdoor-Saison ugaangen. An enger Zäit vun 11'18'' konnt si sech an der Finall iwwer 100 Meter op der drëtter Plaz klasséieren. E grousst Zil fir d'Sportlerin ass et, fir 2026 ënner eelef Sekonnen ze lafen.

Zu Savona an engem klenge Stadion, an deem d'100 Meter, jee no Wandkonditiounen, op der enger oder aner Säit vun der Pist gelaf ginn, ass si ënner anerem op d'Indoor-Weltmeeschterin Zaynab Dosso aus Italien getraff.

Op Savona ass d'Sprinterin zesumme mat hirem Trainer Arnaud Starck komm. No engem Stage ass et aus der Tierkei mam Fliger op Nice gaangen a vun do aus mam Auto op Savona. Den Dag drop stoung mëttes en Training um Programm, bei deem ee sou munch Top-Athlet konnt begéinen. Nieft dem Dosso huet och de Marcell Jacobs, Olympiagewënner iwwer 100 Meter bei de Männer zu Tokio, op der Pist trainéiert. Hei goufen och nach lescht Detailer virun der éischter Kompetitioun vun der Saison analyséiert.

Duerno sollt et lassgoen - de Bern Thill war fir eis ganz no drun.

Optakt vun Outdoor-Saison: Patrizia Van der Weken kënnt op déi 3. Plaz
D'Sportlerin vum Joer ass op engem Meeting an Italien iwwer 100 Meter eng Zäit vun 11 Sekonnen an 18 Honnertstel gelaf.

Am meeschte gelies
Läich vun 12 Joer alem Jong fonnt
16 Joer ale Jugendlechen an der Bretagne festgeholl
Video
Rettungsasaz zu Gréiwemaacher
Mann gouf aus der Musel gerett an huet misse reaniméiert ginn
Rettungshelikopter zu Miedernach
6 Blesséierter bei Kollisioun tëscht zwee Autoen
Pëtrolsmarché
Vakanzesaison mécht Drock op d'Reserven an d'Präisser
Video
Audio
Hëtztwarnung bleift fir ganzt Land
Temperature kënnen en Dënschdeg bis op 33 Grad klammen
Weider News
Banja Luka, Bosnien
Yves Wehmer mat 12. Plaz am Sprint bei Kajak-Weltmeeschterschaft
Fotoen
2
Hënnescht Rei, vu lénks no riets: Felix Mathieu, Pol Scholtes, Marc Frieden, Kiara Wolff an Joyce Mees Viischt Rei: Bryde de Haan, Tim Metzler, Julienne Roth, Tina Bigdowski a Kim Jacoby
Éisträich
Lëtzebuerger Damme wanne Sëlwer a Bronze bei Bëschaarbechten-EM
Fotoen
1
US Nishesh Basavareddy celebrate his victory over US Taylor Fritz during their men's singles match on day 1 of the French Open tennis tournament on Court Suzanne-Lenglen at the Roland-Garros Complex in Paris on May 24, 2026.
Tennis: French Open
Nishesh Basavareddy eliminéiert de Favorit Taylor Fritz an der 1. Ronn
0
LTF
Taekwondo LuxOpen 2026
Zwee Mol Gold an dräi Mol Bronze fir Lëtzebuerg
Fotoen
0
Marathon-Weltrekord ënner zwou Stonnen
Wéi vill mécht de Choix vum Schong beim Lafen aus?
Video
XDS Astana Team Italian rider Alberto Bettiol celebrates as he crosses the finish line to win the 13th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Alessandria and Verbania, Italy, on May 22, 2026.
Giro d'Italia: 13. Etapp
Alberto Bettiol wënnt zu Verbania no Attack aus Echappée eraus, General onverännert
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.