Um Platto sinn den Tom Flammang an de Marc Oberweis
Kommentéiert gëtt de Match vum Jeff Kettenmeyer a vum Eric Hoffmann
Sender: RTL ZWEE
Ufank vun der Emissioun: 20h00
Ufank vum Match: 20h45
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h00
Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwer d'Appen de Programm vun RTL ZWEE.
Och um Radio kënnt Dir de Match live suivéieren.
D'Kolleege vun RTL Infos si beim Match mat dobäi. De Commentaire vum Gaël Arellano a vum Raphaël Ferber fannt dir hei. Och RTL Today weist de Match, mat Commentaire vum Charlie Stone, deen dir hei fannt.
Golkippen:
Lucas Fox (1. FC Bocholt, Allemagne)
Tim Kips (1. FC Phönix Lübeck, Allemagne)
Anthony Moris (Al-Khaleej, Arabie Saoudite)
Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach, Allemagne)
Verteideger:
Florian Bohnert (SC Bastia, France)
Dirk Carlson (SKN St. Pölten, Autriche)
Laurent Jans (SK Beveren, Belgique)
Seid Korac (Venezia, Italie)
Enes Mahmutovic (NAC Breda, Pays-Bas)
Mica Pinto (FC Dordrecht, Pays-Bas)
Helmer Tavares (RC Alcobendas, Espagne)
Vahid Selimovic (Iberia 1999 Tbilisi, Géorgie)
Eric Veiga (Flamurtari FC, Albanie)
Mëttelfeldspiller:
Tomas Cruz (SL Benfica, Portugal)
Enzo De Pina Duarte (Borussia Dortmund, Allemagne)
Diego Duarte (RFC Seraing, Belgique)
Miguel Goncalves (FC 08 Homburg, Allemagne)
Christopher Martins (Spartak Moscou, Russie)
Mathias Olesen (Grazer AK, Autriche)
Sébastien Thill (Stal Rzeszow, Pologne)
Stiermer:
Yvandro Borges Sanches (Heracles Almelo, Pays-Bas)
Alessio Curci (Neftchi PFK, Azerbaïdjan)
Aiman Dardari (SpVgg Greuther Fürth, Allemagne)
Leon Elshan (AS La Jeunesse d'Esch/Alzette)
Hamza Kadamani (FC Metz, France)
Edvin Muratovic (FK Panevezys, Lituanie)
Danel Sinani (FC St. Pauli, Allemagne)
Vincent Thill (SV Waldhof Mannheim, Allemagne)