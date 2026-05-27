RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Méi wéi 5.000 TräpplekenMarathon op der chineesescher Mauer ass ee vun den ustrengendste vun der Welt

Fabienne Zwally
Bal 1.500 Leefer a Leeferinnen aus méi wéi 50 Länner si mat un den Depart gaangen.
Update: 27.05.2026 10:00
E Marathon mat méi wéi 5.000 Träppleken
De Marathon op der chineesescher ass ee vun den ustrengendste vun der Welt

Et ass ee vun den ustrengendste Marathone vun der Welt. Bal 1.500 Leefer a Leeferinnen aus méi wéi 50 Länner sinn an Nordchina mat un den Depart gaangen. D‘Streck verleeft iwwert en Deel vun der chineesescher Mauer. Ëmmerhin ass déi iwwer 21.000 Kilometer laang a si gehéiert haut zum Weltkulturierwen.

Wien hei mat un den Depart geet, dee stellt sech an op ganz vill Trapen, déi deels ferm biergop ginn. 5.000 Träppleken, keen een wéi deen aneren, geet et erop an erof. Et ass eng extreem Erausfuerderung, ma gläichzäiteg och eng eenzegaarteg Erfarung. Vill Spectateure sinn sech eens. Et ass brutal, mee wonnerschéin.

De Marathon verleeft op der historeschen chineesescher Mauer mat enger impressionanter Vue iwwer Däll an Dierfer. An anescht wéi bei engem normale Marathon ass et hei ganz normal dotëscht och mol kuerz Loft ze huelen an eebe grad déi spektakulär Vue ze genéissen.

Zanter 1999 gëtt et dës Sportevent. An zanterdeem huet et sech zu enger international bekannter Course gemausert. Bei der éischter Editioun sinn deemools 350 Leit matgelaf, hautdesdaags huet déi Zuel sech vervéierfacht. Et ass déi Mëschung aus kierperlecher Grenzerfarung an eemoleger Kulisse, déi et ausmécht.

Wann een de ganze Marathon awer wollt si loossen, da konnt een och den Hallefmarathon matlafen oder et gouf en 8 Kilometer "Just for Fun"-Laf. A laanscht d'Streck stoungen ëmmer nees Awunner vun den Dierfer ronderëm, fir d‘Leefer ze motivéieren. E Marathon, dee Sport mat joerhonnertelaanger Geschicht verbënnt.

Am meeschte gelies
Rue de l'industrie gespaart
CGDIS mellt Blesséierten no Feier bei Sprit-Depot zu Bartreng
Video
Fotoen
Een däischtert Kapitel aus dem 2. Weltkrich
Méi wéi 100 Lëtzebuerger ware Member vun der Waffen-SS
Audio
Fotoen
16
Mount vu Lupus
Lupus ass dacks eng "onsiichtbar Krankheet"
Video
Fotoen
0
Police mécht Enquête
Läich net wäit vu "Mariensäule" zu Tréier fonnt ginn
Lëtzebuerger Membere vun der Waffen-SS virun der Justiz
Fräispréch, ma och bis zu 20 Joer Prisong a Cafésverbuet
Audio
Fotoen
Weider News
De Jonas Vingegaard huet grad déi decisiv Attack gesat
Giro d'Italia: 16. Etapp
Jonas Vingegaard gewënnt a vergréissert säi Virsprong
1
Optakt an d'Saison fir d'Patrizia van der Weken
E Bléck hannert d'Kulisse vum Meeting zu Savona an Italien
Video
Bachelor-Aarbecht iwwer d'Formel 1
Formel 1 tëscht Tëlee, Social Media a Streaming
D'Spiller vun den New York Knicks feieren de Gewënn vun den Eastern Conference Finals
NBA
New York Knicks stinn an der Finall, dräi Europäer am "All NBA Team"
De Christian Eriksen vum VfL Wolfsburg wärend der Partie géint den den SC Paderborn
No 29 Joer
Wolfsburg steigt no 1:2-Defaite géint Paderborn an déi zweet Bundesliga of
2
Spiller a Membere vum Staff vun der iranescher Futtballnationalekipp
Quartéier elo zu Tijuana a Mexiko
D'Iranesch Nationalekipp wäert awer net an den USA logéieren
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.