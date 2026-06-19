Freideg, 19. Juni vu 19:30 Auer un
Lëtzebuerg géint Éisträich
Sonndeg, 21. Juni vu 17:30 Auer un
Lëtzebuerg géint Griicheland
Samuel Novais (2) - VC Stroossen
Gilles Braas (6) - VC Stroossen
Michail Constantinou (12) - VC Fenténg
Chris Zuidberg (14) - VC Lorentzweiler
Jérémie Feit (15) - Nice VB
Philippe Glesener (16) - VC Lorentzweiler
Christian Galoppo (19) - Concordia Irvine University
Ryan Matilde da Luz (22) - VC Stroossen
Max Funk (24) - Volley Bartréng
Tim Mangen (27) - CHEV Dikrech
Filip Bilan (30) - VC Fenténg
Noah Oesch (31) - Volleyball Iechternach
Loris Metzger (33) - Volleyball Iechternach
Jakub Karzel (38) - VC Stroossen
Staff: Pompiliu Dascalu, Ranguel Krivov, Bob Dumont