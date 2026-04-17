RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

4.Etapp vum O Gran Camiño18. Plaz fir de Mats Wenzel, Adam Yates vir am General

Tom Nols
Eng Etapp viru Schluss huet de Britt mat senger Dagesvictoire de Kommando iwwerholl am General.
Update: 17.04.2026 17:16
© GONGORA NurPhotoNurPhoto via AFP (Archiv)

Op der véierter Etapp vum O Gran Camiño a Spuenien gouf et eng Victoire vum Adam Yates. Op der Kinneksetapp tëscht Xinzo a Xunqueira de Espadanedo hat de Britt no 145,7 Kilometer a knapp 3.000 Héichtemeter eng Avance vu 46 Sekonnen op de Jorgen Nordhagen, an ass domat elo neie Leader am General.

Virun der leschter Etapp um Samschdeg am General féier de Yates mat enger Avance vu 34 Sekonnen op den Nordhagen.

De Lëtzebuerger Mats Wenzel gouf op der véierter Etapp den 18. op 2 Minutten a 34 Sekonnen. Am General steet hie virum Schlussdag op der 18. Plaz, mat engem Réckstand vun 3 Minutten a 55 Sekonnen.

Am meeschte gelies
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.