Giro d'Italia: 8. EtappEtappevictoire fir de Jhonatan Narvaez, Afonso Eulalio bleift Leader am General

Op der 8. Etapp vun der 109. Editioun goung et e Samschdeg fir d'Coureuren iwwer 156 Kilometer vu Chieti op Fermo.
Update: 16.05.2026 18:03
Zu Fermo gouf et déi zweet Etappevictoire bei dësem Giro fir de Jhonatan Narvaez. Den Ecuadorianer hat sech eng 10 Kilometer virun der Arrivée eleng aus der Echappée ofgesat a konnt du vun deenen zwee Norweger Andreas Leknessund (+0:32 Minutten) a Martin Tjøtta (+0:42) net méi ageholl ginn.

De Rosa Trikot Afonso Eulalio ass als 26. mat engem Retard vun 1:53 iwwer d'Zillinn gefuer, woumat hien awer souveräne Leader am General bleift. Den Zweete Jonas Vingegaard ass de 24. ginn, konnt awer just zwou Sekonnen op de Portugis guttmaachen, deem seng Avance deemno bei iwwer 3 Minutte bleift. Drëtte bleift de Felix Gall mat engem Réckstand vun 3:34.

D'Resultat vun der Etapp

1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates - XRG 3:27:26
2 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 0:32
3 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 0:42
4 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 0:44
5 Milesi Lorenzo Movistar Team ,,
6 Scaroni Christian XDS Astana Team 0:48
7 Strong Corbin NSN Cycling Team 0:55
8 López Juan Pedro Movistar Team ,,
9 Poels Wout Unibet Rose Rockets 0:58
10 Beloki Markel EF Education - EasyPost 1:00

De General

1 Eulálio Afonso Bahrain - Victorious 34:28:42
2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 3:15
3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 3:34
4 Scaroni Christian XDS Astana Team 4:18
5 Hindley Jai Red Bull - BORA - hansgrohe 4:23
6 Pellizzari Giulio Red Bull - BORA - hansgrohe 4:28
7 O'Connor Ben Team Jayco AlUla 4:32
8 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:56
9 Arensman Thymen Netcompany INEOS 5:07
10 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 5:11

