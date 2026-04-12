Um Sonndeg gouf ronderëm Padron a Spuenien d’Dagescourse Clasica de Pascua gefuer. de Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) huet eng ganz gutt Leeschtung gewisen a konnt sech aus enger klenger Echappée eraus am Sprint virum Javier Cubillas (Movistar Team Academy) duerchsetzen. Op déi 3. Plaz koum de Jesus Herrada (Burgos Burpellet BH) mat engem Retard vu 6 Sekonnen.
1 Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 4:01:22
2 Cubillas Javier Movistar Team Academy ,,
3 Herrada Jesús Burgos Burpellet BH +0:06
4 Bilyi Maksym Club Ciclista Padronés - Cortizo +0:43
5 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH +0:46