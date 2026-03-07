RTL TodayRTL Today
E Samschdeg ass am nationale Volleyball-Championnat bei den Dammen a bei den Hären den Optakt vun den 1/2-Finallen, déi am Best-of-Three-Modus gespillt ginn.
E Samschdeg um 19.30 Auer spillt bei den Dammen de VC Mamer géint den RSR Walfer a bei den Häre Stroossen géint Dikrech. Vun 20.00 Auer u kënnt et dann nach bei den Hären zum Duell tëscht Bartreng a Luerenzweiler.

Déi zweet 1/2-Finall bei den Dammen ass e Sonndeg um 18.00 Auer tëscht dem Gym Volley an dem VC Stengefort.

