MixVoip League an der RTL Live ArenaDéi éischt 1/2-Finallen vum Best-of-Three-Modus vun 19.30 Auer un am Livestream
E Samschdeg ass am nationale Volleyball-Championnat bei den Dammen a bei den Hären den Optakt vun den 1/2-Finallen, déi am Best-of-Three-Modus gespillt ginn.
E Samschdeg um 19.30 Auer spillt bei den Dammen de VC Mamer géint den RSR Walfer a bei den Häre Stroossen géint Dikrech. Vun 20.00 Auer u kënnt et dann nach bei den Hären zum Duell tëscht Bartreng a Luerenzweiler.
Déi zweet 1/2-Finall bei den Dammen ass e Sonndeg um 18.00 Auer tëscht dem Gym Volley an dem VC Stengefort.
De Livestream vu weidere Matcher aus dem Volleyball-Championnat an der RTL Live Arena
De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena.