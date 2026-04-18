E Samschdeg den Owend kënnt et um 17.30 Auer zum zweete Match tëscht Luerenzweiler a Stroossen. Déi éischt Partie konnten déi Stroossener mat 3:1 fir sech entscheeden an hunn domat elo d’Chance, den Titel mat enger weiderer Victoire kloer ze maachen.
Duerno kënnt et dann um 20.00 Auer och nach bei den Dammen zum zweete Finall-Match tëscht dem Gym Volley an dem VC Mamer. Hei gouf et am éischte Match eng 3:2-Victoire fir d’Ekipp vu Mamer. Et bleift spannend, op si um Samschdegowend scho fir d’Decisioun suerge kënnen, oder ob den Gym Volley en drëtte Match erzwénge kann.