Nodeems et bei den Dammen e Samschdeg eng iwwerraschend Victoire vun der Malorie Blanc gouf, huet sech e Sonndeg an der Descente zu Crans Montana de Franjo von Allmen mat enger staarker Prestatioun duerchgesat. De Schwäizer hat no sengem Duerchgang ee Virsprong vun 0.65 Sekonnen op den Zweeten Dominik Paris an 0.70 Sekonnen op den US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle.
Am Sprange vun den Hären zu Willingen konnt op en Neits keen dem Domen Prevc d’Waasser reechen. De Slowen huet sech mat 293.00 Punkten déi éischt Plaz geholl an hat dobäi ee groussen Ecart op den Zweete Ren Nikaido aus Japan mat 261.30 Punkten an den Drëtte Philipp Raimund aus Däitschland mat 253.10 Punkten.
Bei den Dammen ass d´Victoire am Sprangen zu Willingen un d’Norwegerin Eirin Kvandal gaangen. Si hat um Enn 251.80 Punkten a louch domat virun der Japanerin Nozomi Maruyama mat 243.90 Punkten an der Slowenin Nika Prevc mat 235.10 Punkten.