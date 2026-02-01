Zu Melbourne war e Sonndeg d’Finall vun den Australian Open bei den Hären, wou sech de Carlos Alcaraz mat 3:1 (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) géint den Novak Djokovic duerchgesat huet. Dobäi hat de Spuenier kee gudde Start an de Match erwëscht. Vill méi huet säi Géigner Djokovic den éischte Saz dominéiert a mat 6:2 fir sech entscheet. Duerno huet sech d’Bild awer geännert, well den Alcaraz sech manner Feeler erlaabt huet. D’Nummer 1 vun der Welt konnt bis zum Schluss net méi gestoppt ginn an ass mat sengem éischten Titel bei den Australian Open de jéngste Spiller, dee jeemools all véier Grand-Slame gewonnen huet.
Bei den Damme konnt sech e Samschdeg d’Elena Rybakina mat engem 2:1-Succès an der Finall géint d’Nummer 1 Aryna Sabalenka den Titel huelen.