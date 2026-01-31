Bei den Damme stoung e Samschdeg de Moien zu Crans-Montana an der Schwäiz e Super-G um Programm, deen d’Lokalmatadorin Malorie Blanc iwwerraschend konnt fir sech decidéieren. Et ass den éischte Weltcup-Succès an der Karriär vun der 22 Joer aler Schwäizerin. Si huet sech virun der Italieenerin Sofia Goggia (+0.18 Sekonnen) an der US-Amerikanerin Breezy Johnson (´+0.36 Sekonnen) behaapt.
Zu Willingen an Däitschland gouf et bei den Dammen och am Schisprangen een iwwerraschende Succès fir d’Eirin Kvandal. D’Norwegerin huet sech domat virun der Slowenin Nika Prevc an der Japanerin Nozomi Maruyama duerchgesat.
Bei den Hären huet dem Nika hire Brudder Domen Prevc et däitlech op déi éischte Plaz gepackt, dat virum Japaner Ren Nikaido an dem Däitsche Karl Geiger.