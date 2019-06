D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

An der zweeter Halschecht vum 19. Joerhonnert haten dräi Gäertnereien um Lampertsbierg sech op d’Rousenzuucht spezialiséiert an dat mat groussem Erfolleg. Ënnert hinnen d'Pionéier Soupert & Notting, déi di éischt Lëtzebuerger purpur-violett Rous "Tour de Malakoff" kreéiert an dausendfach exportéiert hunn. Eng zweet Kreatioun, eng rosa-faarweg Rous mam Numm "La Noblesse", gouf och weltwäit bekannt. D'Lampertsbierger Rousenziichter hunn dann och net manner wéi 254 nei Kreatioune geschaf. A Russland um Zarenhaff, u Kinneks- a Keeserhäff, an Holland, der Belsch, Schweden, Italien, Rumänien, Brasilien, Argentinien, a Siam waren d'Lampertsbierger Rousen eng gefrote Wuer. Och op der Clientslëscht stoungen d'Presidente vu Frankräich an Amerika. An der Belle Epoque hat d'Rousenzuucht zu Lëtzebuerg en Héichpunkt erreecht, et goufen tëscht 3 an 6 Millioune Rousestäck pro Joer an d'Welt exportéiert.