D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

An der zweeter Halschecht vum 19. an Ufank vum 20. Joerhonnert war Lëtzebuerg weltwäit de gréissten Exportateur vu Rousen. Sou goufen an der Belle Epoque pro Joer tëscht 3 a 6 Milliounen Rousestäck vun den dräi Lampertsbierger Gäertnereie Soupert & Nothing, Ketten-Frères a Gemen-Bourg an d'ganz Welt exportéiert. Duerch den Ausbroch vum 1. Weltkrich an der Rezessioun ass d‘Rousegeschäft dunn ëmmer méi zréckgaangen. Mä déi deemoleg legendär Kreatiounen „Malakoff“, „la Noblesse“ an anerer hunn d‘Zäiten iwwerlieft a ginn zu Mënsbech am Rousegaart geheegt a gefleegt. Jiddefalls en Tierchen op Mënsbech an dëse liewege Rousemusée lount sech allemol, do wou d‘Lëtzebuerger Rousefrënn mat vill Kënnen an Engagement versichen, en Deel vun enger brillanter Lëtzebuerger Rouse-Vergangenheet eriwwer an d‘Zukunft ze retten.