Dat ass de Sujet e Mëttwoch den Owend beim Caroline Mart op RTL Télé Lëtzebuerg.

Leschte Freideg war d'Regierung fir hiren éischte Conseil no der Vakanz zesummen, wéi de Summer zimlech aussergewéinlech:

Mat engem Tornado an engem Ausmooss, wéi mir en nach net kannt hunn an engem Virgoût op Wiederextremer, déi wuel och zu Lëtzebuerg méi heefeg wäerte ginn a vläicht och méi radikal politesch Äntwerte brauchen ...

Mat der zweeter Kéier an eppes méi wéi engem Joer, wou ee Regierungsmember stënterlech ausfält, nom trageschen Doud vum Staatssekretär Camille Gira de Vize Premier Félix Braz, deen no engem Häerzinfarkt nach ëmmer an engem Spidol an der Belsch läit, seng Aarbecht als Justizminister huet lo mol Sam Tanson iwwerholl.

D'Sam Tanson muss sech dann och ëm déi grouss politesch Kontrovers virum Summer, den Dateschutz an déi sougenannt Casier bis Fichieren bei Police a Justiz këmmeren, déi nach laang net ausdiskutéiert ass, wou et um Dënschdeg eréischt zu neien parlamentareschen Drénglechkeetsfroe koum ...

Wéi gi Suen um Haff geréiert war e Sujet: fir d'éischt ass mam fréieren Direkter vun der Finanz-Inspektioun Jeannot Waringo e Sonner-Beoptragten genannt, deen dat genee soll kucken, a vläicht och net just dat ...

A Lëtzebuerg huet säin éischte Kardinol, den Äerzbëschof ass jo vum Poopst an deen exklusive Krees genannt ginn ...

- François Bausch, Minister fir Police an Arméi, Mobilitéit an Infrastrukturen, Déi Gréng

- Alex Bodry, LSAP-Fraktiounschef

- Frank Engel, CSV-President

- Marc Hansen, Minister fir d’ Fonction publique an Digitalisatioun, DP-Vizepresident.

De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Mëttwoch um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.