D'Sécherheet am Garer Quartier an der Stad, dat ass de Sujet e Mëttwoch den Owend am Kloertext op RTL Télé Lëtzebuerg.

"Mir hunn eng nigerianesch Drogemafia op der Gare, déi deck aktiv ass", seet de Policeminister. Just wéi kann een deen ëmmer méi grousse a komplexe Problem vun Handel a Konsum léisen? Awunner a Geschäftsleit fille sech eleng gelooss. Zanter Jore gëtt iwwer dat Selwecht diskutéiert an u sech ännert näischt, ausser dass et méi schlëmm gëtt a ville Stroossen ëm d'Gare a Bouneweg, awer och am Abrigado.

Wat kann d'Police? Wat mécht d'Politik a wéi kënnen och déi Ofhängeg geschützt ginn? Mir weisen d'Situatioun wéi se ass a froen no.

D'Invitéen

Lydie Polfer

Buergermeeschtesch Stad Lëtzebuerg

DP-Deputéiert

Franz Fayot

LSAP-President & Deputéierten

wunnt am Garer Quartier

Norbert Kayser

Geschäftsmann Garer Quartier

Thierry Abondance

Geschäftsmann Garer Quartier

wunnt am Garer Quartier

Patrick Even

Regionaldirekter Police Zentrum

Raoul Schaaf

Direkter CNDS

Responsabel fir den Abrigado

De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Mëttwoch um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)