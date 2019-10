Dem Staatsminister seng Deklaratioun zur Lag vun der Natioun ass de Sujet e Mëttwoch den Owend am Kloertext op RTL Télé Lëtzebuerg.

Lëtzebuerg geet et gutt, ekonomesch gesinn, mä de Präis fir de Wuelstand klëmmt: Ongläichheete huelen zou, Logementspräisser explodéieren, Dauerstau a Klimakris! Wat sinn déi richteg politesch Äntwerten?

Wéi gëtt dem Staatsminister seng Ried ganz allgemeng beuerteelt, sinn et déi Analysen an Äntwerte fir déi grouss Erausfuerderunge vum Land, déi ons Invitéeë sech erhofft haten? Mä virun allem op déi grouss Problemer vun eisem Land konzentréiert: Wuesstem, Logement an de Klima. Themen, déi och all matenee verknäppt sinn.

D'Debatt am Kloertext mat Vertrieder vun Zivilgesellschaft a Politiker, ënner anerem dem zukünftege Logementsminister.

D'Invitéen

Milena Steinmetzer

schafft fir déi Lenk

huet Youth for Climat ënnerstëtzt

Carole Reckinger

Caritas Responsabel fir politesch Aarbecht & Sensibilisatioun

engagéiert bei Votum Klima

Max Leners

JSL

Jurist & Assistent vum Franz Fayot

Henri Kox

désignéierte Logementsminister

déi gréng

Gast Gibéryen

Députéierten ADR