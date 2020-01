Wéi mir liewen, schaffen a kommunizéieren ass an engem fundamentale Wandel duerch d'Digitaliséierung an d'kënschtlech Intelligenz.

Ophale kann a soll een déi rasant Entwécklung vun der Technik net. Se ass weder gutt nach schlecht. Méi wichteg ass d'Fro, wat d''Méiglechkeeten an d'Geforen dovu sinn. Wéi vill si mir eis däers bewosst? Individuell an als Gesellschaft? Wie soll eis Date schützen a wie kontrolléiert se wierklech? Dat si Froen, déi u sech misste breet an der Ëffentlechkeet diskutéiert ginn.

Net ënnerschat ginn ass e bestëmmte Virwëssen am technesche Beräich. Et fält op, dass sech zu Lëtzebuerg ganz wéineg vun eise Volleksvertrieder an deem dach esou essentielle Beräich ageschafft hunn, mol net vill bei de Jonken. Fir iwwert déi ethesch a politesch Aspekter ze diskutéieren, brauch een awer keen Ingenieur an der Informatik ze sinn. An ob mir wëllen oder net, mir sinn am Fong all gezwongen, ons méi intensiv dermat ausenanerzesetzen an d'Basis-Reegelen ze léieren, egal wéi al een ass oder wéi ee Beruff een huet. Wann net, dann akzeptéiere mir komplett ausgeliwwert ze sinn a riskéieren, manipuléiert a bedrunn ze ginn.

Invitéë sinn:

Christoph Buschmann, Commissaire CNPD

Jeff Kaufmann, Educateur SNJ / BEE Secure

Jean-Philippe Boever, Jurist-Ekonomist

Candi Carrera, Chef vu Microsoft Lëtzebuerg

Christoph Schommer, Proff op der Uni.lu, KI a Sproochveraarbechtung