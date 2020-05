Zréck an d'Schoul a Corona-Zäiten: Nom Homeschooling de Splitting an A- a B-Wochen an eng nei Normalitéit mat Distanz, Buff a Plexiglas.

Grouss Veronsécherung a Risenopwand. Wéi erliewen dat Schüler an Enseignanten? Wat sinn d'Konsequenzen, wéi kréien Direktiounen a Gemengen dat organiséiert a wéi eng Strategie huet d'Regierung och fir d'Rentrée?

Medezinner fuerderen, dass d'Schoulen a Maisons Relaisen nees komplett opgemaach ginn, déi sozial a gesondheetlech Suitte vum Lockdown wiere vill méi grave, wéi d'Gefor vum Coronavirus. Den Opruff koum net vu Lëtzebuerg, mä vun eisen däitschen Noperen.

Iwwerall stelle sech déi selwecht Froen an dëser zweeter Phas vum Deconfinement: Wéi kann een nees de Kanner an hire Besoine gerecht ginn, ouni ze riskéieren, dass et eng zweet Well gëtt? Wéi ënnerscheeden, wat d'Wuel vun de Kanner, wat och ekonomeschen Drock ass?

Eppes ass sécher: et gëtt grouss Onsécherheet a Frust.

Invitéiert sinn

Patrick Arendt

President SEW/OGBL (Responsabel fir de Fondamental)

Schoulmeeschter

Kimon Leners

President CNEL

Deuxièmesschüler am LTAM

Goerges Mischo

Escher Buergermeeschter, CSV

Fréiere Sportsproff

Romain Martin

Premier Conseiller am Héichschoul- a Fuerschungsministère

Member vum Aarbechtsgrupp "Deconfinement"

Pascale Petry

Direktesch Lycée Michel Lucius

Fréier Biosproff

