En Donneschdeg sinn d’Debatten an der Chamber iwwert d’Covid-Rieden, mä am Kloertext kruten d’Parteien d’Wuert elo schonn.

Déi eng schaffen, gi voll op hir Aarbecht besteiert a kënne sech vun hirem Verdéngscht ëmmer manner leeschten, scho guer keen Eegenheem méi, iwwerdeems déi, wou d’Geld fir si schafft, ëmmer méi räich ginn.

Mat deem Constat gëtt méi Steiergerechtegkeet zu Lëtzebuerg gefuerdert, an de leschten Deeg nach souwuel vun der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP, wéi vun der Denkfabréck Fondatioun Robert Kriebs.

Relancéiert hat den Debat, fir méi héich Verméigen och méi staark ze besteieren, Enn August den CSV-President. Opmierksamkeet war him assuréiert, Begeeschterung d’Diskussioun opzegräifen zemools an den eegene Reien awer méi wéi bescheiden. Am laangen RTL-Interview sot hien: "Et ass jo schonn erstaunlech, dass een hei scho quasi an diverse Kreesser gekräizegt gëtt, wann ee sech traut, esou eng Diskussioun unzestoussen."

Stee vum Ustouss war déi net nei Iddi vun enger Ierfschaftssteier an direkter Linn, de proposéierten Abattement ass an der allgemenger Opreegung ënnergaangen, mä de Frank Engel entgéint deem, wat muncher ee sech gewënscht hat, net, oder nach net, an ass och haut hei grad ewéi Vertrieder vun alle Parteien aus der Chamber.

RTL-News: Hanner virgehalener Hand - Den CSV-Parteipresident Frank Engel politesch ugeschloen

RTL-News: Franz Fayot - Verméigenssteier méiglecherweis méi sënnvoll wéi eng Ierfschaftssteier

Et geet ganz prinzipiell ëm d’Diskussioun, ob an a wéi engem Mooss eise System ongerecht ass? Ob d’Corona-Kris Ongläichheete verstäerke wäert? Kënnen, wëllen, musse mir déi Diskussioun elo féieren? A firwat ass et esou schwiereg a virun allem, wat fir Mesurë kann ee sech virstellen, déi gräifen, ouni déi falsch ze treffen? Dozou wëlle mir ganz konkret Äntwerte vun allen Invitéen:

Frank Engel

CSV-President

Marc Baum

Deputéierten déi Lenk

Roy Reding

ADR-Deputéierten

Carole Hartmann

DP-Deputéiert

Djuna Bernard

Presidentin déi gréng

Yves Cruchten

LSAP-President

Sven Clement

Piraten-President

De Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)