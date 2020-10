An der Emissioun Kloertext gouf en Donneschdeg iwwert d'Wunnsituatioun am Grand-Duché diskutéiert.

Kënnt en neien Lockdown? Nach weess keen et, mee den 1. war sécher méi agreabel an engem Haus mat Gaart wéi an engem kléngen Appartement ouni Balcon. Trotz oder och wéinst der aktueller Corona-Kris explodéieren net just Zuele vun den Infizéierten, mä och d'Immobiliëpräisser riicht virun. Eleng dëst Joer nach eemol ëm 14 Prozent!

D' Politik ass enorm gefuerdert mat der akuter Kris an offensichtlech iwwerfuerdert mat der chronescher vum Logement. Nei si weder Constat nach Léisungsvirschléi, just dass et elo och aner Couche vun der Populatioun trëfft, dass den Dram vum Eegenheem esouguer fir d'Mëttelschicht zum Luxus gëtt.

Firwat hunn all déi Mesuren Aiden a Pacte Logement net richteg gewierkt? Wéi an dësen Zäiten, déi déi Immobilien a virun allem Terrainen hunn, derzou bréngen, ze verkafen, wa keen Invest esou sécher a rentabel ass? Wéi eng Instrumenter huet de Staat, fir an e fräie Marché anzegräifen? Wat ass d'Roll vun de Gemengen, wéi méi abordabele Wunnraum schafen a wie soll dee bauen - just déi ëffentlech Hand oder braucht et och déi privat Acteuren? Musse mir wunnen a bauen am Fong iwwerdenken an onsem Land?

Et hu matdiskutéiert

SEMIRAY AHMEDOVA

Deputéiert déi gréng

Presidentin Logementskommissioun JOS DELL

Architekt

President OAI

TOM BECKER

Chercheur Uni.lu

Departement Geographie a Landesplanung

MARC LIES

CSV Député- Maire

Vizepresident Logementskommissioun

JEAN-PAUL SCHEUREN

President Chambre immobilière

MAX LENERS

Affekot

Member Comité directeur LSAP