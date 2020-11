An der Emissioun Kloertext dréint sech en Donneschdeg den Owend alles ëm d'Gesondheet an och déi aktuell Aarbechtskonditioune ginn ënner d'Lupp geholl.

Et muss een net extra labil sinn, fir sech am Moment schwéier ze doen, d'Liewe vun der gudder Säit ze gesinn: ob dat d'Pandemie, d'US-Walen, d'Klimakris oder d'Terrorattacke sinn, mat all de Konsequenzen, dat all dëst mat sech bréngt.

Mir sinn ëmgi vun Evenementer, déi mir weder kontrolléieren nach kloer anuerdne kënnen, an och wann d'Sécherheet nach ëmmer méi e Gefill an e Wonschdenke wéi Realitéit war, riskéiert d'Onsécherheet zu engem chroneschen Zoustand ze ginn an dat hannerléisst elo scho Spueren - individuell a kollektiv.

A matzen an dëse Krisenzäiten hu sech d'Psychiateren zu Wuert gemellt, fir Alarm ze schloen an ze warnen, dass virop am Spidolssecteur de Versuergungsystem kéint zesummebriechen. Grad ewéi an den Urgencë beim Fleegepersonal oder de Generaliste kloe si iwwer e Manktem u Personal Unerkennung an ze vill Drock.

Wat leeft schif, wéi kann een de Beruff méi attraktiv maachen? Wéi vill erkläert de Noutstand sech duerch d'Covid-Kris? Wéi vill dréit d'Pandemie och derzou bäi, dass Angschtstéierungen, Depressioune an aner psychesch Kränkten zouhuelen? Wa grad Gesondheetsberuffer, déi méi Zäitintensiv sinn, manner gutt bezuelt sinn. Wat seet dat aus iwwert Prioritéiten? Wat brauch et fir eng gutt psychiatresch Versuergung am Land? Woufir a fir wien ass se wichteg a wéi kann een och Preventiv fir eng besser Santé mentale suergen?

Dat gëtt en Donneschdeg den Owend nom Journal am Kloertext op der Tëlee diskutéiert.

Et diskutéiere mat

Dr. Paul Hédo

President vun der Psychiatrie a Psychotherapie- Associatioun SPPPL a Chef de Service vun der Psychiatrie adulte am CHL Dr. Nora Wurth

Pedopsychiaterin a Psychotherapeutin, déi am Centre Hospitalier Kanner bis 13 Joer betreit a Jugendlecher an hirer Privatpraxis

Dr. Salima Aarab

Kanner- a Jugendpsychiaterin a Psychotherapeutin bei den Hôpitaux Robert Schumann, Responsabel fir d’Dagesklinik zu Esch

Dr. Jean-Marc Cloos

Psychiater, spezialiséiert ënnert anerem an der Suchttherapie, medezineschen Direkter vun de Psychiatrië vun den Hôpitaux Robert Schumann

De Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)