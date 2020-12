An der Emissioun Kloertext geet et en Donneschdeg den Owend ëm d'Corona-Kris.

Et muss erlaabt sinn, Feeler ze maachen, sech ze korrigéieren an et muss ee sech permanent a Fro stellen, sou de Vizepremier François Bausch als Invité e Samschden am Background um Radio.

Alles an allem schéngt d'Regierung d'Covid-Kris an den Ae vun de Wieler och net all ze schlecht ze geréieren, mir hu keng grouss Anti-Corona-Protestmanifestatiounen, déi meeschte Bierger hale sech un d'Oplagen an d'Regierung kann hir Majoritéit – eiser neister Sonndesfro no op 34 Sëtz ausbauen – iwwerdeems déi gréissten Oppositiounspartei, d'CSV, reegelrecht ofstierzt op 17 Sëtz.

Läit dat just un der Kris? A sinn d'Mesurë wierklech am richtege Moment geholl, verhältnesméisseg, logesch begrënnt an esou erkläert, dass d'Bierger se och akzeptéieren, well si se verstinn? Well den Equiliber gehale gëtt tëscht der individueller Fräiheet an dem Schutz vun der Allgemengheet?

Mam Virus liewe léieren, heescht wuel och, léieren, déi Diskussioune méi am Fong ze féieren, net just an der Urgence ze handelen, mee am Virauser ze plangen an nach méi kloer kommunizéieren. Well déi einfachst Léisung, fir de Virus meeschter ze ginn, eis all aspären, an enger Demokratie keng Optioun ass, bleift et e permanent Ofweie vu Geforen an alle méigleche Konsequenzen. An da muss och d'Fro gestallt ginn, wat et eis wäert ass, laang net just ekonomesch a finanziell, mee och dat. Iwwert d'Schwieregkeet, den Equiliber a Krisenzäiten ze fannen, ouni ze vill Schued ze maachen, diskutéieren eis Invitéen.

D'Invitéen am Iwwerbléck

De Romain Bausch, den Ekonomist, war ënnert anerem Administrateur general am Finanzministère a President vum Verwaltungsrot vun der SES, huet souwuel d'Expertise vum héije Staatsbeamte wéi déi vum Topmanager. Als President vum Conseil National des Finances Publiques befaasst hie sech nach ëmmer intensiv mat de Staatsfinanzen.

D'Sam Tanson, d'Juristin ass net just Justiz-, mee och Kulturministesch a gehéiert zu de wichtegste Politiker vun hirer Partei déi Gréng.

Och de Frank Engel ass vu Formatioun Jurist an zanter Februar 2019 President vun der CSV.

An dem studéierten Hotelier François Koepp, deen als Generalsekretär vun der Horesca sech schonn 11 Joer laang fir d'Intresse vum Secteur asetz.

