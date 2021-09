An der Emissioun "Kloertext" geet et en Donneschdeg den Owend ëm d'EU-Sécherheetspolitik an d'Lag no 2 Joerzéngten Afghanistan-Asaz.

Waren 20 Joer Asaz am Afghanistan ëmsoss? D'Nato-Truppen hu weder Fridden nach Demokratie hannerlooss. Wéi eng Léiere sinn doraus ze zéien, och fir aner Auslandsasätz? Elo, wou d'Amerikaner et offensichtlech net méi wëllen, si mir kapabel, ons selwer ze verdeedegen als EU an eng gemeinsam Sécherheetspolitik ze fannen? A wéi eng Roll kann do ons Arméi spillen? Dat diskutéiere mir mat eisen Invitéen.

Eis Invitéen

Steve Thull

Generol

Chef d'Etat-Major vun der Arméi

Charles Goerens

DP-Europadeputéierten

fréieren Arméi- a Kooperatiounsminister

Stéphanie Empain

Gréng-Deputéiert

Presidentin Defense-Kommissioun

Fréier Chargée de Mission vum État-Major

Isabelle Wiseler-Lima

CSV-Europadeputéiert

Member Aussepolitik- a Mënscherechtskommissioun

Fernand Kartheiser

ADR-Deputéierten

Fréieren Offizéier vun der Arméi

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.