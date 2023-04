Wat ass d'Bedeitung vun Ouschtere fir Iech?

Wann der virop Vakanz an nach Ouschtereeër a Famill denkt, zielt Dir zu der ëmmer méi grousser Zuel u Mënschen am Land, déi sech kenger Relioun zougehéireg fillt, ons Congéë si gréisstendeels nach vum Chrëschtentum virginn, mee d’Gesellschaft ëmmer manner. An d’Entwécklung ass rasant: 2008 hunn nach Dräivéierel zu Lëtzebuerg sech enger Relioun verbonne gesot - de Gros dem Katholizismus – well sinn et enger rezenter Ëmfro no emol net méi d’Hallschent. Reliéis soe sech eng 37%. Dat heescht, net all Glawe verschwënnt, et kann een awer deen un d’Kierch verléieren, mee net u Gott oder sech seng eege Gottheet a spirituell-reliéis Repèrë sichen. Ganz ouni kommen emol keng 20% aus, dat sinn d’Atheisten.

Dës nei Ëmfro huet et net gebraucht, fir Sekulariséierung an den Aflossverloscht vun der Kierch festzestellen, mee wat bedeit dat fir eng Gesellschaft, wann am Plaz vun enger Orientéierung, déi virginn ass mat kloren Traditiounen eng ëmmer méi grouss Zersplitterung am Plaz kënnt. Zeeche vu méi individueller Fräiheet oder och Verloscht vu gemeinsame Wäerter, déi zesummenhalen? Ass de Besoin no engem héiere Sënn, deen iwwert ons reng materiell Existenz erausgeet an ons Mënschen dran, schonn eleng well de Gedanke vun der eegener Stierflechkeet esou schwéier auszehalen ass? A well mir den Doud verdrängen, stellt sech d’Sënnfro nach eemol ganz anescht, wa mir um Enn ukomm sinn? Wéi soll d’Kierch géint den eegene Bedeitunsgverloscht ugoen? Wéi wäit wëll a ka si sech upassen un déi modern Gesellschaft, wéi eng Sprooch an Offer fir d’Mënschen nach ze erreechen?

Eis Invitéeën am Kloertext

Paul Rauchs

Psychiater a Psychotherapeut

Auteur

Nora Schleich



Philosophin

Programmkoordinatrice Erwuessebildung

Pascal Granicz

Iwwerliewenskënschtler

Nicole Weis-Liefgen

Direktesch Omega 90

Renée Schmit

Direktesch Centre de formation diocésain

Verantwortlech fir d’Oktavpriedegten 2023

